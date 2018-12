Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni: c'è Dijks. Dove vederla in tv e streaming

Il Bologna affronta la Sampdoria nel match di sabato sera, delle 20:30. I blucerchiati si trovano a centro classifica con 16 punti frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, i rossoblù sono scivolati in terz'ultima posizione a quota 11 punti e hanno ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà anche disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

Le ultime su Sampdoria-Bologna

Inzaghi valuterà le condizioni Dzemaili per capire se sarà recuperabile per la trasferta di Genova. Dubbio tattico fra il 3-5-2 e il 4-3-3, con la prima soluzione più probabile. Calabresi, Danillo e Helander dovrebbero comporre il reparto arretrato. Dijks torna sulla fascia. Davanti conferma per Palacio e Santander.

Giampaolo dovrà verificare le condizioni dell'acciaccato Barreto, che non dovrebbe farcela. Nel 4-3-1-2 dei blucerchiati, sulla trequarti Ramirez è ancora favorito su Saponara, con Defrel che farà coppia con Quagliarella. A centrocampo come mezzala sinistra Linetty.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Bologna

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Svanberg, Dijks; Santander, Palacio.