Sampdoria-Bologna, le pagelle: Pulgar e Danilo imbarazzanti. Falcinelli un fantasma

I voti

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6,5; Bereszynski 6, Andersen 6, Tonelli 5,5, Murru 5,5; Praet 7, Vieira 6 (61' Ekdal 6), Linetty 6; Ramirez 7,5; Caprari 7,5 (64' Defrel 6), Quagliarella 8. Panchina: Belec, Saponara, Sala, Jankto, Colley, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

Bologna (3-5-2): Skorupski 5,5; Calabresi 4,5 (62' Orsolini 5,5), Danilo 4,5, Helander 4,5; Mattiello 6, Poli 6,5, Pulgar 4, Svanberg 5, Krejci 5; Falcinelli 5 (56' Palacio 5,5), Santander 5,5. Panchina: Da Costa, González, De Maio, Nagy, Mbaye, Donsah, Destro, Okwonkwo, Dijks. Allenatore: Inzaghi.

MiglioriToday

Poli 6,5 - Ci mette il cuore, come sempre, e da ex timbra il cartellino firmando la rete del pari.

PeggioriToday

Pulgar 4 - Il cileno è troppo molle, lontanto parente del giocatore visto l'anno scorso. Pessimo in occasione del 2 a 1.

Danilo 4,5 - Dovrebbe comandare la difesa, invece la retroguardia emiliana è scollata e svagata.

Helander 4,5 - Come Danilo, troppo spesso sembra che stia vagano in area di rigore senza una meta.

Falcinelli 5 - Inzaghi lo sceglie al posto di Palacio lui, sarà per la troppa ruggine che ha immagazzinato, non incide.

Svamberg 5 - Quando il Bologna attacca non demerita, ma in fase difensiva è ingenuo e impreciso com in occasione dell'azione dell'uno a zero.