Sampdoria-Bologna, probabili formazioni: sfida all'ex Ramirez

Il Bologna affronta la Sampdoria nel match della 33^ giornata di Serie A. I rossoblu cercano una bella prestazione contro i blucerchiati che, dal canto loro, sperano ancora in un posto in Europa League. Partita particolare per l'ex Ramirez.

Le ultime dai campi di Sampdoria-Bologna

Si rinnova il ballottaggio in attacco, ma stavolta tra Palacio e Di Francesco, con quest'ultimo che potrebbe partire dal primo minuto. A centrocampo chance per Crisetig e Nagy. Pronto anche Dzemaili. Difesa confermata in blocco. Indisponibili Krejci, Torosidis e Donsah. Nella Samp Giampaolo dovrebbe rilanciare Linetty dal 1'. Sulla trequarti ballottaggio tra Ramirez e Caprari. In difesa più Regini di Strinic.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Bologna

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Crisetig, Dzemaili; Verdi, Destro, Di Francesco.