Sassuolo-Bologna 2-2 | Derby pirotecnico, rossoblu rimontati due volte

Il Bologna pareggia 2 a 2 contro il Sassuolo nel match della 10^ giornata di Serie A. I rossoblu partono alla grande passando in vantaggio con Rodrigo Palacio dopo 120 secondi. Marlon pareggia poco dopo con un tiro della domenica. Ad inizio ripresa Ibrahima Mbaye riporta il Bologna avanti. Nel finale definitivo pari di Kevin Prince Boateng su rigore.

Il Bologna parte forte. Orsolini impegna subito Consigli alla grande parata. Al 2' tiro di Svanberg su azione di calcio d'angolo, respinta di Consigli, sugli sviluppi dell'azione Santander è abile a crossare sul primo palo per Palacio che brucia Magnani e batte Consigli da pochi passi: è 1 a 0. Passano una manciata di minuti e succede di tutto. Prima arriva il palo di Santander da pochi passi sugli sviluppi dell'angolo battuto da Orsolini, poi contropiede con Di Francesco e Berardi che fuggono verso Skorupski: difesa del Bologna sorpresa, ma i due sprecano una clamorosa chance.

Al 16' il Sassuolo pareggia. Passaggio all'indietro di Berardi, palla a Marlon che controlla e scarica un bolide da fuori area, palla che bacia il palo ed entra dentro. Imparabile per Skorupski. Che gol. Dopo i due gol i ritmi calano, il Sassuolo prende campo ma fino all'intervallo il risultato non cambia più.

Ad inizio ripresa il Bologna torna avanti. Sugli sviluppi di un corner battuto corto, Orsolini pesca sul secondo palo Calabresi: il difensore fa da sponda di testa per il tap-in vincente di Mbaye. E' 2 a 1. De Zerbi allora cambia e cerca il pari con Boateng Matri per Di Francesco Babacar. Al minuto 84 Sensi viene atterrato da Calabresi, molto ingenuo nella circostanza.

Per Doveri non ci sono dubbi. Dal dischetto Boateng non sbaglia: è 2 a 2. Nel finale il Sassuolo ci prova e colpisce anche una traversa con Bourabia. Occasione sprecata per il Bologna che porta a casa solo un punto.

Il tabellino di Sassuolo-Bologna

Sassuolo (3-4-3): Consigli 6; Marlon 6, Magnani 5, Ferrari 5; Di Francesco 5 (62' Boateng 6,5), Magnanelli 6, Bourabia 5,5, Rogerio 5; Berardi 6,5, Babacar 5 (72' Matri 6), Djuricic 6,5. Panchina: Pegolo, Lemos, Peluso, Dell'Orco, Adjapong, Sensi, Locatelli, Lirola, Brignola. Allenatore: De Zerbi.

Bologna (3-5-2): Skorupski 6; Helander 5, Gonzalez 6, Calabresi 5; Mbaye 6,5, Poli 6, Pulgar 5,5, Svanberg 5,5 (70' Krejci 6), Orsolini 6,5 (65' Dzemaili 6); Palacio 7 (87' Falcinelli sv), Santander 6,5. Panchina: Da Costa, González, Paz, Corbo, Nagy, Donsah, Destro, Okwonkwo. Allenatore: Inzaghi.

Marcatori: Palacio (B), Marlon (S), Mbaye (B), rig. Boateng (S)

Ammoniti: Poli (B), Ferrari (S), Svanberg (B), Palacio (B)