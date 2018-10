Sassuolo-Bologna, le probabili formazioni: confermato Palacio

Il Bologna affronta il Sassuolo nella 10^ giornata di Serie A. La squadra di De Zerbi ha ottenuto una pesante sconfitta per 4-1 con il Milan nell'ultima gara disputata in casa, mentre il Bologna è reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta.

Inzaghi rischia di fare a meno anche di Danilo oltre a Mattiello. In attacco dovrebbe essere riproposto il tandem offensivo Santander e Palacio. A centrocampo possibile inserimento di Donsah, ormai pronto dopo aver recuperato dall'infortunio, al posto di Nagy o Poli. Dubbio Dijks, in caso di forfait possibile il passaggio alla difesa a 4.

De Zerbi potrebbe esser costretto a fare ancora a meno di Boateng che non ha ancora recuperato dall’infortunio e Babacar dovrebbe piazzarsi nuovamente al centro dell’attacco; ai suoi lati Berardi e l'ex Di Francesco.

Le formazioni di Sassuolo-Bologna

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, Rogerio; Bourabia, Locatelli, Djuricic; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Helander, De Maio, Calabresi; Mbaye, Donsah, Poli, Dijks; Dzemaili; Palacio, Santander.