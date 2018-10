Sassuolo-Bologna, le pagelle: bene Palacio e Orsolini. Male Helander e Calabresi

I voti

Sassuolo (3-4-3): Consigli 6; Marlon 6, Magnani 5, Ferrari 5; Di Francesco 5 (62' Boateng 6,5), Magnanelli 6, Bourabia 5,5, Rogerio 5; Berardi 6,5, Babacar 5 (72' Matri 6), Djuricic 6,5. Panchina: Pegolo, Lemos, Peluso, Dell'Orco, Adjapong, Sensi, Locatelli, Lirola, Brignola. Allenatore: De Zerbi.

Bologna (3-5-2): Skorupski 6; Helander 5, Gonzalez 6, Calabresi 5; Mbaye 6,5, Poli 6, Pulgar 5,5, Svanberg 5,5 (70' Krejci 6), Orsolini 6,5 (65' Dzemaili 6); Palacio 7 (87' Falcinelli sv), Santander 6,5. Panchina: Da Costa, González, Paz, Corbo, Nagy, Donsah, Destro, Okwonkwo, Falcinelli. Allenatore: Inzaghi.

MiglioriToday

Palacio 7 - El Trenza parte alla grande con un gol da bomber vero che sblocca il derby.

Santander 6,5 - Prima ha un guizzo giusto quando serve a Palacio l'uno a zero, poi però spreca il raddoppio.

Orsolini 6,5 - Tanta grinta e qualità. Inzaghi ci punte. Il ragazzo ex Ascoli fa vedere buone cose.

PeggioriToday

Helander 5 - Lo svedese sbaglia tanto. E' l'anello debole della difesa, sbagliando anche tanti rinvii.

Calabresi 5 - Non gioca male ma poi cala e fa una sciocchezza in occasione del rigore del 2 a 2.

Pulgar 5,5 - Il cileno ancora non è al meglio. In ritardo su alcune chiusere. Tra i centrocapisti è quello che soffre di più.

Svanberg 5,5 - Passo indietro per il giovance centrocapista che questa volta fatica a incidere.