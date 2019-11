Sassuolo - Bologna, il resoconto del match

Finisce con una sconfitta per il Bologna 3-1 la partita contro il Sassuolo valida per la dodicesima giornata del campionato di serie A. Uno preciso tocco di Orsolini non basta contro la doppietta di Caputo e il goal di Boga.

Alla fine del primo tempo, il Sassuolo conduce per 1-0 sui petroniani, goal di Caputo che tira una fiocina precisa nell’angolo in basso a sinistra al 34’. Il Bologna subisce il gioco d’attacco avversario ma non riesce ad essere decisivo in attacco. Al 3’ cross a vuoto in area di Orsolini, la palla è presa facilmente dal portiere avversario Consigli, pochi minuti dopo l’attaccante Boga con una finta si smarca dai difensori rossoblu e tira basso a sinistra, ma un intervento provvidenziale di Skorupski evita il goal. Al 16’ Orsolini tira dopo aver ricevuto un pallone da Skov Olsen ma viene parato ancora. Le due squadre si fronteggiano ma non riescono ad avere una giocata decisiva. Alcuni rischi per entrambi i portieri ma nessuno si tramuta in rete fino al 34’ quando il Sassuolo va in vantaggio. Caputo tira, il portiere rosso blu devia la palla che si dirige verso l’angolino sinistro ma viene ripresa dagli attaccanti dell’Udinese che si passano la palla, Caputo riceve, tira, e questa volta segna con una palla che si dirige verso l’angolino in basso a sinistra.

All’inizio del secondo tempo è cartellino giallo per Medel che atterra l’avversario. Al 53’ giallo anche per Danilo. Al 53’ cambio per il Bologna, entra Sansone al posto di Skov Olsen. Capitano Poli tira una fucilata in angolo a destra ma Consigli devia con la mano. E’ Corner. Palla piazzata ma pericolosissima di Bani che però ancora una volta non raggiunge la porta. I giocatori del Bologna sembrano nervosi. Un altro cartellino giallo per i felsinei, questa volta per Bani per un contrasto. Medel viene cambiato ed al suo posto entra Dzemaili che dopo poco prende il giallo per aver calciato il pallone a fischio già avvenuto. Al 67’ il Sassuolo aumenta il vantaggio. E’il Goal del 2 a 0 realizzato dall’attaccante Boga con una palla in basso a sinistra. Ma il Bologna non ci sta ad arrendersi, dopo poco, al 70’, Orsolini segna su rimbalzo con una palla nell’angolo a destra, è il goal del 2-1. I felsinei hanno poco da rallegrarsi, ci pensa Caputo dopo poco a tirare una palla ficcante sulla destra. Skorupski non riesce ad arrivarci è il goal del 3-1. Poco dopo sembra che sia goal per il Bologna, con doppietta di Orsolini ma l’arbitro fischia il fuorigioco confermato dal Var. Cambio a centrocampo per il Bologna, esce Poli ed entra schouten. Al 89’ nuova ammonizione per il Bologna, questa volta per Svanberg e Mbaye. Si conclude così con una sconfitta per 3-1 la partita contro il Sassuolo, prossimo incontro il 24 novembre contro il Parma