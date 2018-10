Sicuritalia ancora “jersey sponsor” della Virtus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si rinnova la partnership tra Virtus Pallacanestro e Sicuritalia, che anche per la stagione 2018-2019 si propone come Jersey Sponsor della V nera, e il cui marchio apparirà sui pantaloncini della prima squadra a partire da domenica, nella trasferta di Avellino. “Siamo molto soddisfatti di questo rinnovo”, afferma Alessandro Dalla Salda, Amministratore Delegato di Virtus Pallacanestro, “con un’azienda di prestigio che ha fatto di competenza e tecnologia un tratto distintivo. Sicuritalia ci è accanto da tempo, e insieme a noi ha attraversato anche momenti difficili, come la stagione in Serie A2, senza mai farci mancare il suo sostegno. La nostra avventura insieme continua sui parquet del campionato italiano, e mi auguro che questo legame già forte si consolidi nel tempo”. “Siamo felici, con questa sponsorizzazione, di proseguire nel nostro sostegno alla Virtus – sostiene Nicola Baroni, Chief Commercial & Development Officer del Gruppo Sicuritalia – questa partnership, che ci vede protagonisti da anni, testimonia la vicinanza del nostro Gruppo a Bologna ed alla sua fantastica squadra di pallacanestro. I valori positivi che lo sport esprime: competizione, rispetto per le regole, dedizione e impegno, sono gli stessi che da sempre caratterizzano il nostro lavoro, e su cui si basano la storia e le performance di Sicuritalia”. Il Gruppo Sicuritalia è il leader in Italia nel settore della sicurezza, con 400 milioni di Euro di ricavi, 8.700 dipendenti. Attraverso sei divisioni (Vigilanza Privata, Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza, Travel Security, Investigazioni, Cyber Security) Sicuritalia offre una gamma di prodotti e servizi ad elevato valore aggiunto che rispondono in maniera integrata alla domanda di sicurezza espressa dal mercato, coniugando l’utilizzo di tecnologia, uomini ed ICT, per garantire la sicurezza dei propri clienti, in ogni parte del globo. Attualmente il Gruppo ha più di 60.000 clienti, fra i quali, oltre a tanti privati e piccole aziende, annovera la maggior parte delle principali grandi aziende operanti in Italia nei settori industriale, bancario, commerciale e pubblico (IntesaSanPaolo, Bnl, Carrefour, Telecom Italia, Vodafone, Leonardo, Fincantieri, Eni, Enel, ecc.).