Bologna Fc, per Sinisa Mihajlovic contratto prolungato fino al 2023

Sinisa Mihajlovic rimarrà l'allenatore del Bologna ancora per qualche anno. La società ha da poco pubblicato una nota in cui comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023.

La sua entrata come tecnico del Bologna fu il 3 novembre 2008 quando subentrò a Daniele Arrigoni esordendo l’8 novembre contro la Roma portando a casa un pareggio (1-1). La prima vittoria fu contro il Torino il 13 dicembre per 5-2. Dopo una serie di risultati negativi venne sostituito da Giuseppe Papadopulo.

Da allora cambiò diverse squadre come allenatore: Fiorentina, nazionale Serba, Sampdoria, Milan, Torino e sporting Lisbona. Ritornò al Bologna nel 2019 sostituendo Filippo Inzaghi. Fa il suo secondo esordio in maglia rosso-blu fu contro i nero-azzurri il 3 febbraio, riuscendo a vincere 0-1 allo stadio Meazza grazie ad un gol di Santander. Ha condotto la squadra felsinea alla salvezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 13 luglio comunica in una conferenza stampa di soffrire di leucemia e comincia il suo ciclo di cure. Il 25 agosto è nuovamente nella panchina rosso-blu, dopo 44 giorni di ricovero, contro l’Hellas Verona, partita che terminerà in pareggio (1-1)