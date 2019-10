I tifosi vanno a San Luca per Mihajlovic: domani la dimostrazione di vicinanza al mister

Appuntamento per domattina alle 9.30 al Meloncello per salire al santuario di San Luca in nome di Sinisa Mihajlovic. I tifosi sono pronti e per la seconda volta (già a luglio il popolo rossoblù aveva organizzato un pellegrinaggio per il mister) porteranno le loro preghiere sul colle santo e parteciperanno alla Santa Messa. A organizzare la manifestazione di vicinanza a Mihajlovic Giovanni Galvani e Damiano Matteucci, insieme a don Massimo Vacchetti.

Il mister rossblù Mihajlovic, dopo alcune voci che già giravano sulla sua presunta sospensione dalla panchina del Dall'Ara, aveva detto ai microfoni di essere essere affetto da leucemia lo scorso 13 luglio: "Vincerò la malattia come fosse una partita" aveva detto. Da subito una grande solidarietà all'allenatore del Bologna da parte di cittadini e tifosi, ma anche politici.