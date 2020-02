Sinisa Mihajlovic, finalmente la buona notizia: " Condizioni molto buone"

Buone notizie per Sinisa Mihajlovic, ricoverato il 27 gennaio per sottoporsi a una terapia antivirale dopo il trapianto di midollo osseo del 26 ottobre scorso.

Lo fa sapere in una nota l'Azienda ospedaliero universitaria di Bologna - Policlinico di Sant'Orsola.

E' dimesso questa mattina dall'Istituto di Ematologia del Sant'orsolae, secondo i medici che lo hanno in cura, le condizioni del paziente "sono molto buone". Da quanto si apprende però, non potrà essere in panchina all'Olimpico questa sera, per la sfida Roma-Bologna, in programma alle 20.45.