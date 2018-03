Spal-Bologna 1-0 | Grassi segna, Destro sbaglia al 93': ko al derby

Il Bologna perde 1 a 0 contro la Spal nel derby della 27^ giornata di Serie A. Nella bella cornice del Paolo Mazza di Ferrara si gioca in un campo ricco di pozzanghere. In avvio Giancarlo Gonzalez si fa espellere. Ad inizio ripresa Alberto Grassi sblocca e decide la gara.

Partita maschia, rude, non bellissima ma comunque piacevole fin da subito. I padroni di casa partono con il piede schiacciato sull'acceleratore. La prima chance è al 2' per Antenucci, palla in curva. Al 7' subito un cambio con Poli che alza bandiera bianca, al suo posto Donsah. Le emozioni si susseguono ed al 9' Gonzalez, da ultimo uomo, manda ko Antenucci: espulso il difensore sudamericano.

Dalla punizione che ne segue Viviani sfiora il gol. Gli animi si riscaldano. Dzemaili, se pur ammonito, prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo mentre gli avversari continuano l'assedio senza però impensierire Mirante. Il Bologna resiste e si va all'intervallo senza gol.

Ad inizio ripresa la Spal passa. Helander allontana di testa, Grassi arriva e calcia dal limite: pallone che prende velocità e supera Mirante. E' 1 a 0. Donadoni allora cambia: dentro Avenatti e fuori Verdi. Risponde Semplici con Everton Luiz per Viviani. Il risultato, però, rimane inchiodato e così Donadoni le prova tutte: Orsolini per Masina. I rossoblu, nel finale, ci provano con l'orgoglio ma il pari non arriva. Il derby lo vince la Spal anche perché al 93' Destro sbaglia il gol dell'uno a uno a porta vuota.

Il tabellino di Spal-Bologna

Spal (3-5-2): Meret 6; Cionek 6, Vicari 6, Felipe 6,5; Lazzari 6,5 (88' Simic sv), Grassi 7, Viviani 6 (67' Everton Luiz 6), Kurtic 6,5, Mattiello 6; Antenucci 6,5, Paloschi 5,5 (75' Floccari sv). All.: Semplici. Panchina: Gomis, Bonazzoli, Konate, Vitale, Costa, Dramè.

Bologna (3-5-2): Mirante 5,5; De Maio 6, Gonzalez 4, Helander 6,5; Di Francesco 6, Poli sv (7' Donsah 5,5), Pulgar 6, Dzemaili 6, Masina 6,5 (77' Orsolini 6); Verdi 5,5 (58' Avenatti 6), Destro 5. All.: Donadoni. Panchina: Santurro, Nagy, Krafth, Krejci, Crisetig, Mbaye, Falletti, Romagnoli, Torosidis.

Marcatori: Grassi (S)

Espulsioni: Gonzalez (B), Mattiello (S)

Ammoniti: Lazzari (S), Dzemaili (B), Donsah (B), Antenucci (S), Pulgar (B)