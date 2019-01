Calcio, Spal Bologna 1-1 | Palacio segna, ma non basta: pareggio amaro al Mazza

Finisce 1 a 1 la partita tra la Spal e Bologna, al mazza di Ferrara. Una partita equilibrata, dove però il Bologna non è riuscito a capitalizzare i nuovi innesti in uno scontro diretto definito come una finale da parte del tecnico rossoblu Inzaghi.

Palacio ha aperto i giochi al 22' realizzando una rete dopo un pasticcio di un difensore spallino. Al 52' però Antrenucci spiazza Skorupski e insacca il pareggio, ma dopo tre minuti l'arbitro Fabbri annulla la rete per un fuorigioco di Petagna in avvio di azione.

Il pareggio ufficiale arriva però al 63', quando Kurtic indovina la porta con un colpo di testa, senza dubbi questa volta. Sostituzioni tutte nel secondo tempo: fuori per i rossoblu Poli e Orsolini per Svanberg e Santander. a tre minuti dalla fine Palacio prende un cross di Sansone dalla sinistra, ma il colpo di test termina a lato della porta. Con un punto a testa la classifica tra le due emiliane rimane inalterata, ma con una partita in più sulle spalle.

