Spal-Bologna, le pagelle: Bene Poli e Barrow, male Paz

Il Bologna vince la partita nettamente 1-3 anche se non è riuscita a giocare in maniera ottimale in certi momenti ma, dopo un primo tempo concluso in parità, l’offensiva del Bologna ha surclassato gli avversari e la difesa ha tenuto. Decisivi i cambi di Sinisa, l’ingresso di Barrow che entra e fa goal subito, ma anche la scivolata di Poli che fa conquistare ai felsinei il terzo punto o tutti gli assist offerti da Soriano. In difesa Tomiyasu ha fatto una buona prestazione, salvando la squadra in diverse occasioni. Non spiccano invece le prestazioni di Orsolini, Santander, Mbaye e Paz.

Pagelle Bologna

Skorupski 6,5 Tomiyasu 7, Danilo, 6 Paz 6, Mbaye 6, Schouten 6, Poli 7 (81' Svanberg 6), Orsolini 6 (70' Skov Olsen 6,5), Soriano 6,5, Palacio 6,5 , Santander 6 (58' Barrow 7)

Pagelle Spal

Berisha 5,5; Cionek 6, (46′ Bonifazi 6), Vicari 5,5, Igor 6; Strefezza, 6,5, Valoti 6,5 (73′ Paloschi 6), Missiroli 6, Dabo 6, Reca 6, Petagna 6,5, Di Francesco 6,5 (80′ Floccari 6).

Migliori Today.

Poli 7: fin a quando non è dovuto uscire per i crampi ha giocato un’ottima partita. Infila la palla in rete entrando su scivolata su un assist di Soriano

Barrow 7: C’è poco da dire, è Il miglior modo per ripagare le attese. Entra e fa goal in neanche un minuto.

Tomiyasu 7: decisiva la prestazione del difensore, salva la squadra da un goal sicuro intercettando una palla che aveva sorpassato Skorupski

Peggiori Today,

Paz 6, Sfortunato nella prima parte del match quando consegna agli avversari il primo punto della partita. Per il resto ha una prestazione sufficiente ma forse non riesce a farsi valere quanto vorrebbe

Vicari (Spal) 5,5, regala al Bologna il primo punto con un’autorete