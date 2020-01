Spal-Bologna: possibili formazioni

Nuovo giorno, nuova sfida. Domani alle 15 per la 2^ giornata del girone di ritorno del campionato di serie A, il Bologna dovrà vedersela al Mazza di Ferrara contro la Spal, una squadra definita dal vice di Mihajlovic, Emilio De Leo “in fiducia” e “con una grande prestazione alle spalle”.

Il Bologna dovrà fare a meno di Bani e Sansone che devono scontare una giornata di squalifica, un’occasione per le riserve come Paz, o per i nuovi arrivi come Barrow, per mettersi in mostra “hanno l’occasione per darci una mano” ha detto in merito de Leo. Per quanto riguarda la difesa il Bologna probabilmente schiererà Tomiyasu, Danilo, Paz e Mbaye. Dubbi al centro campo dove forse vedremo Poli già titolare fin dall’inizio al posto di Dominguez. A guidare l’attacco favorito Palacio su Santander e dietro di lui Orsolini, Soriano e la nuova entrata per il Bologna Barrow.

“Dobbiamo riprendere il trend che avevamo alcune settimane fa- ha spiegato De Leo- non dobbiamo mai perdere il filo. Nelle ultime gare, anche se non siamo riusciti a raccogliere il massimo, credo che ci siano state comunque delle buone prestazioni ma saremmo dovuti essere più freddi, lucidi e cinici. Vogliamo capitalizzare di più. Troppi punti abbiamo lasciato per strada”.

Per quanto riguarda lo spazio che si è venuto a creare in questa partita per i nuovi giocatori, De Leo ha detto che” umanamente è chiaro che ai fini della sintonia dei vari reparti, giocare con gli stessi per tanto tempo è un fattore che aiuta e facilita il lavoro di tutti. Ma ci sono ragazzi come Paz e Corbo che hanno lavorato molto bene, con grande applicazione, arrivando prima degli allenamenti e finendo dopo. Si sono mostrati sempre disponibili con grande umiltà. Ora hanno l’occasione di darci una mano, gli facciamo un grande in bocca al lupo”.

Sugli avversari De Leo ha detto che “pensiamo di trovare una Spal in fiducia, reduce da una grande prestazione e che ha avuto sempre le idee chiare. Dobbiamo mostrare identità e qualità di gioco. Dobbiamo fare la nostra partita con le nostre capacità, abbiamo tutti gli strumenti per fare nostra la partita”

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna. All. Semplici

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic