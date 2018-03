Spal-Bologna, probabili formazioni: Donadoni conferma nuovo centrocampo

Il Bologna affronta la Spal nel derby della 27^ giornata di Serie A. La squadra di Donadoni ha perso le ultime tre trasferte di Serie A subendo otto gol. I rossoblu non arrivano a quattro sconfitte esterne di fila da ottobre 2015, ma a Ferrara vogliono invertire la rotta. I biancocelesti sono quasi all'ultima spiaggia.

Le ultime dai campi

Verdi è tornato ad allenarsi in gruppo ed è probabile che possa scendere in campo dal 1', dietro alla punta centrale Destro. Nel centrocampo a 5 spazio anche a Di Francesco, Donsah, Dzemaili e Masina. In difesa Gonzalez insieme a De Maio al centro. Nella Spal, Felipe ritorna dopo la squalifica e si riprende il posto in difesa. Semplici in mezzo deve fare a meno di Schiattarella. In regia ecco Viviani mentre davanti Paloschi va verso una conferma ed è lui a fare coppia con Antenucci.

Le probabili formazioni

Spal (3-5-2): Meret; Felipe, Vicari, Cionek; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Gonzalez, Masina; Donsah, Dzemaili, Pulgar; Di Francesco, Destro, Verdi. Allenatore: Donadoni