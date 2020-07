Appennino, al via la staffetta montana: una corsa di 10 ore per sensibilizzare tutti sull'ambiente

E' tutto pronto per la prima 'Staffetta podistca ambientale Bologna Montana' che ha l’obiettivo di sensibilizzare quante più persone sulla sostenibilità ambientale, attraverso una corsa podistica che quest'anno attraverserà i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Monghidoro e Loiano.

Promotore dell'iniziativa Viva il Verde, il gruppo nato a Loiano nel 1986, che ha poi dato il via a quella che ormai è una manifestazione sportiva attesa da chiunque ami correre.

Dopo il successo dell'edizione 2019, che ha visto i partecipanti partire da Roma e arrivare a Loiano, la Proloco di Loiano e il gruppo Viva il Verde hanno deciso di proporre l'evento anche quest'anno per sollecitare tutti, istituzioni in primis, alla riflessione su temi importanti come la tutela del territorio e del suo patrimonio, che negli ultimi anni sta dimostrando molte fragilità.

La staffetta partirà da Loiano domani 4 luglio, alle 8, e attraverserà Monzuno, S. Benedetto Val di Sambro, Monghidoro per concludersi alle 18 a Loiano. I podisti si alterneranno in una staffetta della durata di 10 ore, supportati da uno staff.

Nel corso della staffetta saranno incontrati alcuni esponenti delle quattro amministrazioni, rispettando le norme di sicurezza imposte dall'emergenza Covid.