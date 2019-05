Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Terzo trofeo Single Bell Bologna 31 maggio 2019 presso Centro Sportivo di Granarolo dell'Emilia (Bo) Evento solidale e benefico finalizzato alla raccolta fondi per sostenere l'acquisto di attrezzature necessarie per la terapia e la cura di persone affette da distrofia muscolare nell'ambito di realizzazione di nuova struttura sul territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia (Bo). L'evento è promosso ed organizzato dall'Associazione no profit "Single Bell Bologna" (S.B.B.) e da E.N.A.C. (ENTE NAZIONALE ATTIVITA' CULTURALI) in stretta collaborazione con il responsabile sanitario per la cura della sclerosi multipla , Prof. Tabacco . Per l'evento di cui trattasi, le associazioni ed enti organizzanti hanno già ottenuto il patrocinio del Comune di Granarolo dell'Emilia e della Regione Emilia Romagna. Nel corso dell'Evento saranno presenti i Volontari del Servizio civile Nazionale nell'ambito di questa iniziativa che si configura, anche, come evento di Sensibilizzazione al Servizio Civile Universale 2019 Programma dell'evento: ore 18:00 quadrangolare di calcio a 7 tra le scuole calcio categoria allievi (anni 2007/2008) delle squadre: • Granamica Granarolo; • Barca-Reno; • Mezzano di Ravenna; • Bologna F.C. 1909; • ore 19:30 premiazione delle squadre giovanili - Il soprano Antonella Orefice intona l'Inno d'Italia • ore 20:30 triangolare di calcio tra le squadre: • Single Bell Vecchie Glorie del Bologna F.C. • Single Bell All Star serie A • Paolo Stringara team Al termine del torneo, che si svolgerà su campo regolamentare e con match di 45 minuti, diretta da terna arbitrale U.I.S.P. sezione arbitri Bologna, vi sarà la premiazione. Cena di beneficenza e punti di ristoro presso l'impianto sportivo. Ospite d'onore il Campione del mondo argentino Pablo Pedro Pasculli. Pedro Pablo Pasculli nato a Santa Fe il 17 maggio 1960 è allenatore di calcio ed ex calciatore argentino di ruolo attaccante, campione del mondo con la nazionale argentina nel 1986. Il 31 maggio 2019 si svolgerà il Memorial Francesco MInelli, anima del volontariato a Granarolo dell'Emilia. Ricorderemo la sua umanità, la disponibilità e la capacità, l'equilibrio, la rettitudine e la gentilezza. Francesco non ha mai mancato di dare a tutti noi il suo sapiente contributo, senza risparmiarsi. Con dolore e profonda commozione, ci stringiamo alla moglie Lorena e alla figlia Rita in un unico grande abbraccio. Francesco ha sempre operato nella convinzione, come asseriva il leader laburista Bevan, che chi soffre in silenzio non commuove nessuno e la sua azione ha rafforzato in noi l'idea che, a volte, la commozione non è sufficiente ma è necessaria se non vogliamo coltivare la rassegnazione, l'impotenza, l'assuefazione verso una società che spesso nega i diritti ai più deboli. " Quando non potrai camminare veloce, cammina.Quando non potrai camminare usa il bastone. Però non trattenerti mai." Madre Teresa di Calcutta Rosetta Savelli

