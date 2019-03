Torino-Bologna: probabili formazioni, dubbi in attacco

Il Bologna affronta il Torino nell'anticipo del sabato. Alle 20:30, i rossoblu si giocano tanto nel match in terra piemontese. La partita Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN. Gli utenti della piattaforma potranno seguire la partita su diversi dispositivi : ad esempio sulle smart tv abilitate, sui pc, sui tablet e sugli smartphone, oppure collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox One.

Ko per infortunio Santander, Mihajlovic potrebbe schierare Palacio da 'falso nueve', con Orsolini, Soriano e Sansone alle sue spalle. In mediana spazio a Dzemaili e Pulgar. In difesa Danilo e Lyanco coppia centrale, con Mbaye a destra e Dijks a sinistra. Out Helander per un trauma distorsivo alla caviglia, recuperano Gonzalez ed Edera.

Segui live e in esclusiva Torino-Bologna su Dazn

Il primo mese è gratis

Nel Toro Mazzarri si riserva ancora qualche dubbio. In difesa ci sarà Moretti con Ansaldi esterno sinistro. Davanti Zaza al fianco di Belotti. Iago dovrebbe partire in panchina con Zaza bomber, insieme a Belotti.

Le formazioni di Torino-Bologna

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi, Aina; Zaza, Belotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.