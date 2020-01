Torino-Bologna 1-0: le pagelle

Una partita a senso unico, con un Bologna che non riesce a costruire un gioco efficace e perde diverse occasioni. Il risultato non lascia spazio a dubbi. Vittoria per il Toro per 1 a 0 con goal nella prima metà del primo tempo di Berenguer che, con una palla ficcante, riesce a sorpassare Skorupski. Tante le azioni e i palloni perduti per il Bologna che torna dalla trasferta da sconfitto.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu 7; Izzo 6,5, Nkoulou 6, Djidji 6,5; De Silvestri 6, Lukic 6,5, Meité 5,5, Aina 6; Verdi 6 (60′ Laxalt 6), Berenguer 7 (80′ Edera sv); Belotti 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5,5; Tomiyasu 5.5, Danilo 6, Bani 6 (70′ Skov Olsen 6), Mbaye 6; Schouten 5.5, Poli 5,5 (80′ Dominguez sv); Orsolini 5,5 (75′ Santander 5.5), Soriano 6, Sansone 5; Palacio 5

Migliori Today

Berenguer (Torino) 7. L’attaccante che più si è contraddistinto in entrambe le squadre, suo il pallone che già al 10’ minuto consegna la vittoria al Toro.

Peggiori Today

Palacio 5: Non è il Palacio che ci si aspetta e tutta la squadra ne risente, tante le occasioni troppo spesso sfumate

Skorupski 5,5: Prende un goal nella prima metà del primo tempo, per il resto gioca una partita al limite della sufficienza.