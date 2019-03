Udinese-Bologna 2-1 | Palacio non basta: brutto ko nello scontro per la salvezza

Il Bologna perde 2 a 1 contro l'Udinese nel match della 25^ giornata di Serie A. Gli ospiti partono bene, attaccano e nei primi minuti sfiorano due volte il vantaggio. Al 12' tiro di Santander su punizione deviato dalla barriera, sulla ribattuta calcia ancora l'attaccante ospite trovando la respinta di Musso e Mbaye raccoglie e calcia trovando il palo.

La partita, però, cambia al 23'. Poli perde palla e affossa Pussetto in area: è rigore. Dal dischetto De Paul spiazza Skorupski e fa 1 a 0. I rossoblu, subito il colpo, provano a reagire trascinati da Palacio e Orsolini ma Musso è sempre attento. Al 39', però, il Bologna pareggia: Orsolini ubriaca Zeegelaar, mette in mezzo un pallone di Palacio spinge in rete.

Nella ripresa i ritmi restano alti e, in avvio, Skorupski è costretto all'intervento su Stryger Larsen. Il polacco, poco dopo, si ripete anche sulla progressione di Pussetto. L'Udinese, pericolosa in ripartenza, insiste e nel finale passa. Traversone dalla destra di Stryger Larsen per il terzo tempo di Pussetto che colpisce di testa anticipando Lyanco e mandando in rete alle spalle di Skorupski. E' 2 a 1. Nel finale il Bologna prova a reagire ma non riesce. Ko per i ragazzi di Mihajlovic ora a meno 4 dall'Empoli.

Il tabellino di Udinese-Bologna

Udinese 4-3-3: Musso 6,5; De Maio 5,5, Ekong 5,5, Nuytinck 6, Zeegelaar 5; Stryger Larsen 6,5, Mandragora 5,5, Ter Avest 6 (76' Sandro 6); Pussetto 7,5 (88' Lasagna sv), Okaka 5,5 (89' Teodorczyk sv), De Paul 6,5. Panchina: Nicolas, Opoku, Ingelsson, Wilmot. Allenatore: Nicola.

Bologna 4-3-3: Skorupski 6,5; Mbaye 6, Danilo 5,5, Lyanco 5, Dijks 6; Poli 5 (65' Donsah 6), Dzemaili 6 (76' Nagy 6), Soriano 6 (80' Sansone sv); Orsolini 7, Santander 6, Palacio 7. Panchina: Da Costa, González, Mattiello, Helander, Edera, Svanberg, Calabresi, Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic.

Marcatori: De Paul (U), Palacio (B), Pussetto (U)

Ammoniti: Poli (B), Mandragora (U), Zeegelaar (U), Santander (B)

