Bologna-Udinese: le pagelle

Già a fine primo tempo il risultato era sfavorevole per i Rosso-blu, la ripresa lo ha raddoppiato. Un Bologna, in affanno, che non riesce a costruire un gioco efficace è quello che si è visto stasera alla Dacia Arena di Udine. I rosso-blu incassano un pesante 4-0, surclassati dai contropiede degli avversari che hanno sfondato le difese rosso-blu.

Migliori Today

Lasagna: 7,5 (Udinese): Uomo partita, autore di diversi contropiedi, ed azioni. Direttamente ha fatto solo un goal alla fine dalla partita ma è stato uno stratega per diverse azioni vincenti.

Barak: 7 (Udinese) agile e scattante, supera in velocità gli avversari

Orsolini 6,5. Per il Bologna probabilmente è il miglior giocatore in campo ma neanche lui riesce ad essere decisivo

Peggiori Today

Mbaye 5. Si vede poco durante tutta la partita. Poco incisivo

UDINESE (3-5-2): Nicolas 6; Nuytinck 6, Sierralta 6.5, De Maio 7; Ter Avest 6 (72′ Stryger Larsen 6,5), Fofana 7, Mandragora 7, Barak 7, Opuku 6 (58′ Pussetto 6,5); Lasagna 7.5, Teodorczyk 6.5.

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa 6; Mbaye 5, Paz 5,5, Corbo 5, Denswil 5,5; Poli 5 (46′ Schouten 5), Medel 5,5, Svanberg 5.5; Orsolini 6.5, Juwara 5,5, Krejci 6 (68′ Destro 6).