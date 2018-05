Udinese-Bologna, le pagelle: Avenatti e Dzemaili che flop

I voti

Udinese (4-4-2): Bizzarri 6, Stryger 6,5, Danilo 6, Nuytinck 6, Samir 5,5, Barak 6,5 (72' Widmer 6), Fofana 7, Hallfredsson 6,5, Jankto 6, De Paul 6,5, Lasagna 6 (67' Perica 6). All.: Tudor. Panchina: Scuffet, Pezzella, Zampano, Adnan, Balić, Maxi Lopez.

Bologna (3-5-1-1): Da Costa 6; Torosidis 5,5, Romagnoli 6, De Maio 5,5; Orsolini 5,5 (39' Krejci 6), Crisetig 5, Poli 6,5, Dzemaili 5, Masina 6, Verdi 5,5, Avenatti 5 (57' Falletti 6). All.: Donadoni. Panchina: Mirante, Mbaye, Donsah, Crisetig, Krafth, Destro, Palacio.



Migliori Today

Poli 6,5 - L'ex Milan e Inter è l'unico a lottare con costanza in mezzo al campo per i rossoblu.

Peggiori Today

Avenatti 5 - L'ex Ternana fa sentire i suoi centimetri ma Danilo e Nuytinck sono due mastini e lo fanno respirare poco.

Crisetig 5 - Tanta corse ma poca qualità. Sbaglia troppi passaggi e la sua regia è mediocre.

Dzemaili 5 - Ancora una prova pessima dello svizzero che da marzo in pochi non ha mai soddisfatto a pieno.

Verdi 5,5 - Ha tanto talento ma dovrebbe fare di più. Qualche iniziativa interessante ma nessun tiro.

Torosidis 5,5 - Il greco è in costante sofferenza. L'ex Roma si fa anche ammonire a la sua è una partita con il freno a mano tirato.