Udinese-Bologna, le pagelle: Orsolini e Palacio ci pronvano. Male Poli e Lyanco

I voti

Udinese 4-3-3: Musso 6,5; De Maio 5,5, Ekong 5,5, Nuytinck 6, Zeegelaar 5; Stryger Larsen 6,5, Mandragora 5,5, Ter Avest 6 (76' Sandro 6); Pussetto 7,5 (88' Lasagna sv), Okaka 5,5 (89' Teodorczyk sv), De Paul 6,5. Panchina: Nicolas, Opoku, Ingelsson, Wilmot. Allenatore: Nicola.

Bologna 4-3-3: Skorupski 6,5; Mbaye 6, Danilo 5,5, Lyanco 5, Dijks 6; Poli 5 (65' Donsah 6), Dzemaili 6 (76' Nagy 6), Soriano 6 (80' Sansone sv); Orsolini 7, Santander 6, Palacio 7. Panchina: Da Costa, González, Mattiello, Helander, Edera, Svanberg, Calabresi, Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic.

MiglioriToday

Orsolini 7 - Tarantolato come sempre, l'esterno offensivo è sempre più al centro di questo Bologna. Si fa vedere e, su calcio piazzato, è spesso pericoloso. Può ancora migliorare. Ottimo nell'assist dell'uno a uno.

Palacio 7 - El Trenza è il vero trascinatore del reparto offensivo di Mihajlovic. Si fa trovare pronto in occasione della rete del pari sul cross di Orsolini.

Skorupski 6,5 - Nella ripresa sale in cattedra con un paio di parate importanti su Pussetto e De Paul.

PeggioriToday

Poli 5 - Commette una clamorosa ingenuità regalando all'Udinese un calcio di rigore, prima perdendo palla e poi affossando Pussetto.

Lyanco 5 - Parte bene, poi cala e nel finale si perde Pussetto in occasione del gol del 2 a 1.

