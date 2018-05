Udinese-Bologna, probabili formazioni: tante assenze per l'ultima

Il Bologna chiude il campionato contro l'Udinese. Una partita che conta solo poco per i rossoblu. Simone Romagnoli si candida per una maglia da titolare al posto dello squalificato Helander: Torosidis e Masina sugli esterni. Da valutare le condizioni di Palacio e Di Francesco, in attacco si va verso la coppia Verdi-Avenatti.

Tra i bianconeri sarà difesa a quattro con Larsen e Samir terzini, davanti De Paul dietro a Lasagna. Out Balic, squalificato Behrami, ci sarà Hallfredsson dal primo minuto a centrocampo con Fofana nel possibile 4-4-1-1 friulano. L'alternativa è il classico 3-5-1-1 con Widmer al posto di Nuytinck e Adnan per Jankto.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

Udinese (4-4-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; Barak, Hallfredsson, Fofana, Jankto; De Paul; Lasagna.

Bologna (3-5-2): Mirante; Krafth, Romagnoli, De Maio; Torosidis, Poli, Nagy, Dzemaili, Masina; Verdi, Avenatti.