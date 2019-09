Udinese-Bologna 1-0 | Rossoblu sconfitti in trasferta

Sembrava che questa partita potesse regalare un successo al Bologna di Mihajlovic ma un colpo di testa di Okaka al 27’ minuto del primo tempo regala la vittoria in casa, dopo due mesi, all’Udinese. Delusione e sconfitta per i Rossoblu al Friuli, con punti persi che cominciano a pesare in classifica. Il Bologna è lucido solo a tratti poi, sfiancato dai continui tentativi, subisce i guizzi dei bianconeri, fino a un'immancabile incornata che si trascina nel punteggio fino allo scadere.

Udinese-Bologna: la cronaca della partita

I felsinei soffrono le palle di testa dai primi minuti a causa di Nestorovski che però viene parato dal portiere rosso blu. Al 14’ Orsolini è a terra colpito al piede. E’ calcio di punizione per Sansone, cross ma la palla viene deviata. Poco dopo è il primo calcio d’angolo per il Bologna, batte Sansone. La palla arriva in area di rigore ma nessuno riesce a cogliere l’occasione.

Al 15’ è nuovamente fallo su Orsolini che tira il calcio di punizione, ma il portiere capisce in anticipo l’idea del rosso-blu e para la palla. Al 19’ rischio per il Bologna con cross su calcio di punizione per l’Udinese, ma la palla finisce fuori alta a sinistra. La partita soffre di momenti di conclusione, con un po' di tocchi sporchi per ambedue le squadre. Al 27’ però un colpo di testa in area di rigore di Osaka non riesce ad essere parato da Skorupski. La palla viaggia veloce in basso a destra. E’ rete per l’Udinese.

Al 31’ Sansone cerca la porta con il destro ma non crea dei problemi al portiere avversario. Un minuto dopo riprova a tirare, ma la palla finisce fuori. L’udinese è al contrattacco e riesce a guadagnare diversi metri. AL 36’ Santander crossa su Sansone ma la palla viene intercettata facilmente dal portiere. Al 41’ è cartellino giallo per Okaka per fallo su Orsolini.

E’ calcio di punizione per il Bologna. Batte Orsolini, ma la palla finisce contro la barriera. Al 44’ L’Udinese contrattacca. E’ calcio d’angolo. Batte Sema che cerca, inutilmente, il cross su Jajalo. Nel secondo tempo Sema crossa per Okaka ma la palla viene intercettata. Il Bologna lavora molto di gambe ma non riesce a guadagnare metri.

Al 61’ Denswill è per terra, colpito con il gomito al collo da Okaka. Al 66’ Lasagna tira nella porta di Skorupski ma la palla finisce fuori in basso a destra. Al 80’ calcio di punizione per il Bologna, batte Skow Olsen, che lancia su Santander, il quale colpisce di testa, non centrando però la rete.