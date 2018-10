Ultimate frisbee: Discobolo a Padova per confermare lo scudetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Settimana di rifinitura per i DiscoBolo, la squadra di ultimate frisbee targata Pontevecchio Bologna. Sabato 27 e domenica 28 ottobre, infatti, i DiscoBolo scenderanno in campo a Padova per difendere il titolo italiano mixed conquistato lo scorso anno a Parma. La formazione capitanata da Jacopo Chelli e composta da Giovanni Flamini, Alessandro Bettazzi, Marco Toschi, Alessandro Ghini, Eugenio Baglione, Iacopo Sassoli, Enrico Pincini, Marco Paolini, Riccardo Gentilucci, Riccardo d’Arenzo, Elisabetta Ventura, Giulia Schiavoni, Letizia Capello, Giulia Vandelli, Giada Bolognesi, Alexis-Clair Roehrich e Alba Kellezi dovrà vedersela con le migliori squadre del campionato di serie: i padroni di casa dei Puf Padova, i CUSB Dompero, i Croccali, i CUSB Red Shot, gli Ultimate Bergamo, i Cotequila, gli Alligators, gli Ultimate Brescia, i Voladora, i BeeFree e gli Extradry.