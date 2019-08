Verona-Bologna: stasera la prima di campionato per i rossoblù

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Verona-Bologna, in programmastasera alle 20.45 al Bentegodi. L'allenatore, Siniša Mihajlović, seguirà la partita dall'ospedale Sant'Orsola.

Come detto da Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, la squadra è pronta al debutto contro l'Hellas Verona. "Pensiamo solo alla partita con i gialloblù, non possiamo permetterci di sottovalutare l'avversario. Non ci piace fare tabelle, dobbiamo sempre rimanere concentrati e mantenere la giusta de terminazione".

Le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tupta.

Allenatore: Juric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Kingsley, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic