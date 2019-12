Virtus-Fortitudo, sale l'attesa per il derby di Natale

Con alle spalle le polemiche sulla data, ci siamo. Domani, alle 20:30, alla Segafredo Arena in zona Fiera, Virtus e Fortitudo incrociano le lame (sportive) per il tanto atteso derby di Natale. Per chi non fosse riuscito a prendere i biglietti, l'appuntamento televisivo è con Eurosport 2 o Eurosport Player, per vedere le formazioni bolognesi in gara per vincere una gara dall'immenso valore simbolico.

Eccezion fatta per il memorial Porelli dell'anno scorso, le due squadre non si sfidano in una regular season da due anni a questa parte. La Virtus è la squadra che parte favorita, con una striscia da 10 vittorie di fila e 19 in totale su 23 giocate. Ma la formazione di Djordjevic è anche quella che ha più da perdere, fiaccata recentemente da Sassari anche se ancora capolista.

Non si scioglie il dubbio per le V nere con Frank Gaines, già indisponibile nella sconfitta di domenica, mentre l'avversario da puntare sarà sicuramente Henry Sims, reduce da una ottima prestazione con Brindisi. Come tutti i derby, attenzione particolare sarà rivolta a Pietro Aradori, molto più che un ex giocatore virtussino ora in forze alla Effe. A premiare in ogni caso sarà lo spettacolo: Virtus e Fortitudo non si affrontano nella massima serie da dieci anni a questa parte, e l'attesa di fa sentire anche dalle tribune, con i biglietti andati sold out da settimane.