VITTORIA DELLE STUOIE SULLA GIOVANILE PULCINI 2008 Sabato 3 novembre, al campo comunale “E. Faccani” di via Madonne delle Stuoie n. 1 a Lugo, le rappresentative dei Pulcini 2008 della squadra locale ha affrontato quella della Giovanile Mordano Bubano Bagnara. I pulcini rosso-blu della Polisportiva Quartiere Stuoie 1982 sono scesi in campo alle ore 17:30, confrontandosi nei tre tempi canonici, contro sette pari età della società Giovanile schierati con le consuete casacche bianche con pantaloncini neri. La Giovanile nasce nel 2015 grazie alla fusione dell’A.C.D. Mordano-Bubano con l'A.Placci Bubano-Mordano, legando tre comuni limitrofi in un esperimento dimostratosi di successo, che ha permesso di ottimizzare risorse per offrire la miglior proposta formativa ai giovani aspiranti calciatori. A prescindere dal risultato del campo da gioco, è stata una bella occasione per vedere all’opera i giovani atleti, di due delle società calcistiche storiche, che hanno fatto del lavoro serio e della disciplina sportiva la propria cifra professionale, che ha permesso loro di creare due realtà interessanti che offrono una formazione calcistica rivolgendosi ai ragazzi di tutte le età, dai primi calci a crescere. Il clima amichevole che si respirava tra i genitori presenti, ha reso meglio sopportabile quello di una uggiosa giornata autunnale. Queste due importanti società sportive tanto legate al proprio territorio, raccolgono i ragazzi, dopo l’imprescindibile impegno scolastico che con gli scarpini ai piedi, calcando il rettangolo verde, imparando, calciando un pallone, il rispetto, l’inclusione e l’accettazione reciproca ed i valori più profondi e genuini del gioco di squadra. Per chi volesse avvicinarsi o provare a giocare a pallone, nonostante sia già in corso il campionato, è ancora possibile presentandosi ai rispettivi campi di allenamento o contattando le segreterie delle società (https://it-it.facebook.com/stuoie1982/ - https://www.facebook.com/LaGiovanile/) avere la possibilità di fare questa nuova esperienza.

