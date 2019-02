Volley: Pontevecchio in evidenza nei campionati giovanili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Terminata la regular season, si tingono di amaranto le fasi finali dei campionati di volley provinciali organizzati sotto l’egida della FIPAV e dalla UISP. Final Four per l’Under18 A di Roberto Genitoni, targata #VTB Pontevecchio Bologna Network, dopo la vittoria convincente contro la Polisportiva Nettunia nei quarti di finale. Ancor prima di assistere ai verdetti del campo, la Pontevecchio Bologna Volley può già festeggiare un piccolo record, essendo il terzo anno consecutivo che approda alle Final Four di categoria. Altro motivo di orgoglio per la polisportiva del discobolo amaranto è l’aver piazzato ben 2 squadre tra le migliori 8 della provincia, nella categoria Under16. A far compagnia al team U16 A Mobimentum guidato da Fabrizio Candini, approdato direttamente ai quarti di finale, infatti ci sarà anche il team U16 B di Massimiliano Guerra, uscito vittorioso dallo spareggio contro il CSI Casalecchio. Su 35 squadre iscritte al campionato provinciale, ben 2 delle 8 finaliste sono della Pontevecchio Bologna Volley. Passando alla categoria Under14, ottimi frutti anche dalla collaborazione con Savena-Villaggio: il team guidato da Simone Pentelico ha superato agli spareggi il CSI Casalecchio e ora si giocherà il tutto per tutto ai quarti di finale di categoria. Fiato sospeso nella categoria Under13, dove il team di Virginia del Vecchio, al momento tra le prime 8 della provincia, è alle prese con gli spareggi per accedere alle fasi finali del campionato. Soddisfazioni anche fra le giovanissime dell’Under12 di Andrea Cavallini, che comandano il girone B del Trofeo Cavicchi, in attesa delle fasi finali. Infine, a ulteriore conferma dell’ottimo lavoro degli allenatori Pontevecchio e della dedizione delle ragazze amaranto, arrivano anche i risultati dei campionati invernali UISP: il team U16 A allenato da Silvia Pagani e Laura Gandolfi è in gara per il terzo e quarto posto e la U14, sempre guidata da Silvia Pagani e Laura Gandolfi, ha conquistato la semifinale di categoria, dopo una splendida regular season.