Bologna-Fiorentina, le pagelle: Pulgar che magia. Ok Poli, flop De Maio

I voti

Bologna (4-3-1-2): Mirante 5,5; Mbaye 6,5, De Maio 5, Helander 5,5, Masina 6; Donsah 6 (75' Di Francesco 6), Pulgar 7, Poli 6,5 (85' Avenatti sv); Dzemaili 6; Destro 5,5 (68' Orsolini 6), Palacio 5,5. Panchina: Santurro, Nagy, González, Krafth, Orsolini, Krejci, Crisetig, Falletti, Torosidis. All.: Donadoni.

Fiorentina: (4-3-3): Sportiello 5,5; Laurini 6 (46' Bruno Gaspar 6), Milenkovic 6, Astori 6,5, Biraghi 6; Veretout 7, Badelj 6, Benassi 6; Gil Dias 5,5 (80' Victor Hugo sv), Simeone 5,5 (68' Falcinelli 6), Chiesa 7,5. Panchina: Dragowski, Saponara, Eysseric, Dabo, Olivera, Cristóforo, Théréau. All.: Pioli

Migliori Today

Pulgar 7 - Gioca una partita di sostanza ed ha il merito di segnare direttamente da corner, il secondo "gol Olimpico" della giornata.

Mbaye 6,5 - Il terzino emiliano parte bene e non si fa intimorire nonostante il difficile compito di tenere Chiesa.

Poli 6,5 - Solito faticatore di centrocampo, recupera tanti palloni e aiuta anche i compagni in fase difensiva.

Peggiori Today

De Maio 5 - Non disputa una partita eccezionale andando spesso in affanno quando Gil Dias e Chiesa lo puntano in velocità. Male, insieme a Helander, nel gol di Chiesa.