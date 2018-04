Cagliari-Bologna, le pagelle: bene Romagnoli. Male Verdi e Crisetig

I voti

Cagliari - Cragno 6; Pisacane 6, Ceppitelli 6,5, Castan 6; Faragò 6,5, Ionita 6,5 (81' Lykogiannis sv), Barella 6, Cigarini 6,5, Padoin 5,5; Sau 6 (65' Han 5,5), Pavoletti 4. Panchina: Rafael, Andreolli, Romagna, Caligara, Deiola, Ceter, Giannetti. Allenatore: Lopez.

Bologna - Mirante 6,5; De Maio 6, Romagnoli 6,5 (61' Mbaye 6), Gonzalez 6; Orsolini 6, Poli 6 (85' Krejci sv), Crisetig 5 (77' Nagy sv), Dzemaili 5,5, Masina 6,5; Verdi 5,5; Palacio 6. Panchina: Santurro, Keita, Krafth, Avenatti, Di Francesco, Falletti. Allenatore: Donadoni.

Migliori Today

Masina 6,5 - Non sembrava al meglio ed invece gioca una partita solida. Nel primo tempo è sua l'iniziativa più interessante della partita.

Romagnoli 6,5 - Buona la prova del centrale del Bologna che non fa rimpiangere Helander e duella con orgoglio contro Pavoletti.

Peggiori Today

Crisetig 5 - Non convince affatto. La regia con lui in campo è bloccata e lenta. Pulgar è un altro passo.

Dzemaili 5,5 - Lo svizzero non è al meglio e si vede. Lontano parente rispetto a quello della prima versione emiliana.

Verdi 5,5 - Il talento del Bologna parte male. In avvio si mangia un gol quasi fatto e poco dopo incespica sul pallone in area.