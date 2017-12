Chievo-Bologna, le pagelle: Verdi ispirato. Destro lotta e segna

I voti

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 5; Cacciatore 6, Tomovic 5,5, Gamberini 6, Jaroszynski 5,5; Bastien 5 (69' Garritano 6), Radovanovic 5,5, Hetemaj 6 (83' Stepinski sv); Birsa 6,5; Inglese 7, Pucciarelli 5 (62' Pellissier 6). Panchina: Seculin, Dainelli, Rigoni, Garritano, Gaudino, Cesar, Gobbi, Depaoli. Allenatore: Maran.

Bologna (4-3-3): Mirante 6,5; Mbaye 5,5 (72' Torosidis 6), Helander 6, Gonzalez 5,5, Masina 6; Poli 5, Pulgar 6,5, Nagy 6; Krejci 5 (60' Maietta 6,5), Destro 8, Verdi 7,5. Panchina: Da Costa, Krafth, De Maio, Petkovic, Taider, Crisetig, Falletti, Orji, Torosidis, Donsah. Allenatore: Donadoni.

Migliori Today

Destro 8 - L'attaccante del Bologna parte forte e sblocca subito il match del Bentegodi. Freddo e decisivo nel finale.

Verdi 7,5 - Il fantasista di Donadoni pennella col destro e col mancino. Dai suoi piedi nasce il corner dell'uno a zero e la rete del 2 a 1.

Mirante 6,5 - Nel primo tempo su Cacciatore e nella ripresa su Inglese è miracoloso. Davvero eccezionale.

Pulgar 6,5 - Il cileno sta crescendo sempre più. Buona la sua partita su Birsa.

Peggiori Today



Poli 5 - Non gioca male ma nel secondo tempo perde la testa, si prende due gialli e viene espulso.

Krejci 5 - Non prende mai Cacciatore ma la sua colpa è un altra, quella di mancare il possibile gol del 2 a 0. Totalmente fuori partita.

Gonzalez 5,5 - Inglese lo mette in difficoltà tanto che nell'occasione dell'uno a uno se lo perde.