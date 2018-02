Inter-Bologna, le pagelle: Palacio un leader, Gonzalez incerto. Follia di Mbaye

I voti

Inter (4-3-3): Handanovic 6; D'Ambrosio 6, Skriniar 6, Miranda 4,5 (46' Lisandro Lopez 6), Cancelo 6; Vecino 5,5, Borja Valero 5,5, Brozovic 6 (60' Rafinha 6); Karamoh 7 (72' Gagliardini 6), Eder 7, Perisic 5,5. Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Santon, Dalbert, Candreva, Pinamonti.

Bologna (4-3-3): Mirante 6; Mbaye 4, Gonzalez 5, De Maio 5,5, Masina 5,5; Poli 6,5 (72' Torosidis 6), Pulgar 6, Dzemaili 6,5; Orsolini 5 (65' Falletti 6), Palacio 7, Di Francesco 5,5 (80' Avenatti sv). Panchina: Santurro, Helander, Romagnoli, Krafth, Crisetig, Nagy, Donsah, Krejci, Destro.



Migliori Today

Palacio 7 - Solito rapace. E' l'uomo più pericolo del Bologna e lo dimostra con il gol del pareggio. E' una spina nel fianco per Skriniar e Miranda.

Dzemaili 6,5 - Anche lui, da giocatore d'esperienza, gioca una partita gagliarda. Lotta su ogni palloni aiutando anche i compagni.

Poli 6,5 - Come Palacio gioca da ex. Rischia per un contratto con Eder in area ma è bravo a lottare sempre.

Peggiori Today

Mbaye 4 - Una partita troppo contratta la sua, nella ripresa poi perde la testa e si fa espellere. Una follia.

Gonzalez 5 - Si addormenta dopo 100 secondi quando Eder lo beffa. Una ingenuità che costa cara.

Orsolini 5 - Ha una buona chance dal primo minuto ma non riesce ad incidere.