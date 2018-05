Juventus-Bologna, le pagelle: Verdi fa il leader. De Maio goffo, Mbaye impacciato

I voti

Juventus (4-3-3): Buffon 5,5; Cuadrado 6 (71' Lichtsteiner 6), Barzagli 5, Rugani 5,5, Asamoah 6,5; Khedira 6,5, Marchisio 6,5, Matuidi 5 (46' Douglas Costa 8); Dybala 6,5, Higuain 5,5, Alex Sandro 6 (81' Bernardeschi sv). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Benatia, Bentancur. All. Massimiliano Allegri.

Bologna (3-5-2): Mirante 6,5; Mbaye 5, Romagnoli 5,5, De Maio 5; Krafth 5,5 (61' Torosidis 5,5), Poli 6, Crisetig 6,5, Nagy 6, Keita 5,5; Verdi 6,5 (71' Destro 6), Avenatti 5 (67' Palacio 6). A disposizione: Da Costa, Orsolini, Krejčí, Di Francesco, Falletti, Masina. All.: Roberto Donadoni

Migliori Today

Mirante 6,5 - Il portiere capitano è attento e nel primo tempo è bravo su Higuain e Alex Sandro. Un po' incerto nel gol del 2 a 1.

Crisetig 6,5 - Gioca una partita concentrata e da una sua intuizioni arriva il rigore poi siglato da Verdi.

Verdi 6,5 - E' come al solito il numero nove del Bologna ad essere il faro dei rossoblu. Suo il rigore dell'uno a zero.

Migliori Today

De Maio 5 - Davvero molto goffo in occasione dell'autogo. Era solo ed il suo intervento è inspiegabile.

Mbaye 5 - Gioca nell'inedita posizione di terzo centrale di difesa. Non è il suo ruolo e si vede. Douglas Costa quando transita nella sua zona lo manda in bambola.

Avenatti 5 - Ne prende davvero poche, anche di testa. Se Verdi lotta, lui è un fantasma.

Romagnoli 5,5 - Impacciato e spesso distratto sbaglia tanto in fase di costruzione e quando la Juve cambia marcia.

Krafth 5,5 - Entra Douglas Costa e non capisce più nulla. Prima di uscire ha una grande chance ma si fa ipnotizzare da Buffon.