Spal-Bologna, le pagelle: Gonzalez ingenuo. Masina generoso, Verdi si vede poco

I voti

Spal (3-5-2): Meret 6; Cionek 6, Vicari 6, Felipe 6,5; Lazzari 6,5 (88' Simic sv), Grassi 7, Viviani 6 (67' Everton Luiz 6), Kurtic 6,5, Mattiello 6; Antenucci 6,5, Paloschi 5,5 (75' Floccari sv). All.: Semplici. Panchina: Gomis, Bonazzoli, Konate, Vitale, Costa, Dramè.

Bologna (3-5-2): Mirante 5,5; De Maio 6, Gonzalez 4, Helander 6,5; Di Francesco 6, Poli sv (7' Donsah 5,5), Pulgar 6, Dzemaili 6, Masina 6,5 (77' Orsolini 6); Verdi 5,5 (58' Avenatti 6), Destro 5. All.: Donadoni. Panchina: Santurro, Nagy, Krafth, Krejci, Crisetig, Mbaye, Falletti, Romagnoli, Torosidis.

Migliori Today

Helander 6,5 - Con l'espulsione di Gonzalez prende per mano la difesa, aiutando anche De Maio alcune volte troppo incerto.

Masina 6,5 - Il terzino italo-marocchino corre per due, gioca a centrocampo ed aiuta in difesa.

Peggiori Today

Gonzalez 4 - Gioca appena nove minuti. Quelli che bastano per farsi beffare da Antenucci e farsi espellere.

Destro 5 - Per lui è una partita difficile. Gli arrivano pochi palloni, fa quello che può ma si vede poco. Al 93' si mangia un clamoroso gol.

Donsah 5,5 - Parte dalla panchina, ma il ko di Poli lo catapulta subito in campo. Sbaglia tanto e rischia anche il rosso.

Verdi 5,5 - Non è al meglio, si vede, ed in più il campo non lo esalta. Deve trovare la forma migliore.