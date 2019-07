Wes e-Bike Series: il campionato di bici elettriche arriva a Bologna\VIDEO

Bologna ospita un altro grande evento sportivo: da venerdì 6 a domenica 8 settembre 2019 arriva l'unica tappa italiana del WES e-Bike Series, il primo campionato internazionale dedicato alle bici elettriche nel calendario eventi della UCI, Union Cycliste International.

Dopo il successo delle prime due tappe, che si sono svolte rispettivamente nel Principato di Monaco e in Svizzera, l’evento sportivo arriva nel cuore di Bologna e sull’Appennino Bolognese.

Questa terza tappa internazionale vedrà protagonisti riders di fama mondiale che si sfideranno venerdì e sabato in gare di enduro e cross-country, mentre domenica tutti gli amanti delle e-Bike avranno l’opportunità di vivere momenti speciali insieme ai piloti WES e ai rider professionisti con l’evento Ride WES.

Grande ritrovo per tutti gli appassionati e per gli addetti ai lavori, sarà l'e-Village allestito nei Giardini Margherita che per questo primo evento WES in Italia sarà sede anche del Paddock XC. Il Paddock Enduro sarà invece sull’Appennino Bolognese, ideale per i percorsi off road.



Il programma

WES coinvolgerà significativamente la città, con una tre giorni ricca di eventi e attività. Si comincia all’e-Village ai Giardini Margherita venerdì 6 settembre alle ore 11.30 con la presentazione ufficiale ai media dei riders e dei team, dei percorsi di gara e della disciplina.

Il calendario dell'evento per la prima volta sarà leggermente diverso dalle precedenti tappe WES, con XC ed Enduro che si svolgeranno in giorni diversi. La prima giornata inizierà con le verifiche tecniche, proseguirà con le prime prove libere di XC e la gara, e si concluderà alle ore 20.00 con la premiazione; sabato 7 settembre sarà la volta delle prove libere di Enduro e della gara sull’Appennino Bolognese, con podio finale alle 20.00 sempre ai Giardini Margherita.

La tappa italiana “WES Italian Round Bologna” è realizzata dall’organizzatore internazionale MSM congiuntamente con l’associazione sportiva Mountain E-Bike Italia, con il supporto di Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Bologna Welcome e Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.