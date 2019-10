Zlatan Ibrahimovic al Bologna, Miha ci prova

Un curioso e molto riportato scambio di messaggi, con Sinisa Mihajlovic. E' solo una suggestione, ma anche il Bologna si sta interessando alle sorti calcistiche di Zlatan Ibrahimovic, 38 anni, stella del calcio in dirittura di arrivo, ma che farebbe comunque faville nel reparto attacco della formazione Rossoblu.

Al momento, a parte i messaggi che i due si sarebbero inviati, ci sarebbero ben poche possibilità. Il bomber svedese, non ha nascosto il desiderio di terminare la carriera con il botto, tornando in Italia per giocare con una squadra in grado almeno di giocarsi campionato e champions. Se ne parlerebbe per il 2020, a fine anno scade il contratto con i Los Angeles Galaxy e in questi giorni il telefono di Ibra squilla in continuazione.

Napoli e Inter sono le più papabili nel momento in cui si scrive, ma solo per questioni di budget e caratura richiesta dal bomber scandinavo. Lui vuole i top team, ma molti hanno già i reparti di attacco pieni, mentre per altre squadre in gioco per la zona della vetta si prospettano tempi di vendite e incassi, non quello degli acquisti. E qui si inserirebbe il Bologna. Per ora niente da fare, ma Zlatan ha promesso a Mihajlovic che ci penserà.