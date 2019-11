Un pasto sospeso: cene di solidarietà del progetto di Camst group e Cucine popolari.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

UN PASTO SOSPESO: si è svolta ieri sera al Bass’otto la seconda delle cene di solidarietà nell’ambito del progetto di Camst Group e Cucine Popolari. 200 partecipanti, a servire ai tavoli Marilena Pillati, Roberto Morgantini e Francesco Malaguti. Bologna, 22 novembre 2019 - Si è svolta ieri sera, presso il ristorante self-service il Bass’Otto, la seconda delle cene organizzate da Camst group in collaborazione con Cucine Popolari nell’ambito del progetto “Un pasto sospeso”. Si tratta della seconda cena a favore di persone in difficoltà, dopo quella dello scorso 3 luglio. Circa 200 persone hanno partecipato alla serata. La cena è stata servita ai tavoli dai volontari di Cucine Popolari e di Camst Group. Presenti la Vice Sindaco di Bologna Marilena Pillati, Roberto Morgantini e il Presidente di Camst Francesco Malaguti. Un Pasto Sospeso: il progetto Dal 20 maggio al 21 giugno nei locali il C'entro e il Bass'Otto era possibile donare uno o più pasti sospesi a favore delle persone in difficoltà. Grazie alla solidarietà dei cittadini bolognesi sono stai raccolti 425 pasti sospesi. Nelle foto in allegato: il Presidente di Camst Francesco Malaguti, la Vice Sindaco di Bologna Marilena Pillati e i volontari.

