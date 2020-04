Un progetto bolognese fra i selezionati dall'agenzia per l'italia digitale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sinarra.tv è la piattaforma web che propone video di divulgazione letteraria: attori, scrittori e drammaturghi raccontano libri, film e opere teatrali. Il progetto, nato a Bologna, è fra quelli selezionati da AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, nell'ambito del progetto Solidarietà Digitale, per offrire contenuti gratuiti durante la quarantena. Si tratta di vere e proprie narrazioni, della durata di 10-15 minuti, per scoprire o ri-scoprire le più belle storie mai scritte. I video di Sinarra.tv raccontano le opere e ne svelano suggestioni e significati. Niente riassunti, niente letture, nessuna spiegazione accademica. Solo video-narrazioni suggestive, da guardare su cellulare, computer e smart-tv. Se alcune opere possono esserci semplicemente sfuggite, altre volte si tratta di "fare pace" con testi letti da ragazzi. Forse proprio le opere che ci sono state imposte a 15-17 anni hanno qualcosa da dirci oggi: siamo cresciuti, abbiamo conosciuto il mondo del lavoro, relazioni profonde e relative delusioni. Insomma: abbiamo vissuto. Ora quelle opere parlano davvero di noi! Ma accanto ai classici, c'è grande interesse anche per le opere più recenti: Da Fellini a Harry Potter. Dall'Eneide agli eroi della Marvel. Da Garcia Marquez a Miyazaki. L'iscrizione è gratuita e velocissima, all'indirizzo https://www.sinarra.tv Sono già stati fissati appuntamenti con altri attori e divulgatori bolognesi, per registrare nuovi video non appena le restrizioni dovute al COVID-19 verranno attenuate. Grazie e buon lavoro Matteo Calandriello Fondatore Sinarra.tv 329.4472539

