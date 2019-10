Urbanistica, Bosco e Bettini (Lega): "Giunta ridiscuta regole per frazionamenti e cambi d'uso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

"Dalla mezzanotte di domani la stretta della Giunta bolognese sui frazionamenti entrerà in vigore. Anche se nata con intenzioni in parte condivisibili, la Delibera è stata una doccia fredda per molti proprietari e professionisti. Il rinvio dell'entrata in vigore concesso dalla Giunta non è sufficiente, l'Assessora ritiri l'atto e lo ripresenti dopo un articolato confronto con le parti interessate. Non troviamo corretto che, per contrastare la nascita di appartamenti in scantinati, garage e negozi, debbano rimetterci i proprietari di altri immobili che potrebbero essere frazionati dando in parte risposta alla crescente domanda di abitazioni. In caso contrario non resta che il ricorso al TAR che alcune realtà hanno già annunciato e che anche noi stiamo valutando." Così Umberto Bosco Consigliere Lega - Comune di Bologna Simonetta Bettini Commissario cittadino Lega Bologna.