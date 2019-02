62° Zecchino D'Oro: al via il casting per i piccoli solisti

Cominciano i preparativi per il 62° Zecchino d'Oro e si cercano i piccoli solisti che canteranno le canzoni in gara.

Il 62° Zecchino d’Oro Casting Tour parte a marzo 2019 e vede uno staff tutto bolognese all’organizzazione, affidata dall’Antoniano di Bologna a Wobinda Produzioni.

Il casting tour

Il tour prevede una ventina di tappe in tutt’Italia dedicate alle famiglie ed è completamente gratuito. Le fasi: la prima prevede l’ascolto delle bambine e dei bambini su una canzone a scelta, la seconda fase prevede il riascolto di chi è stato selezionato, la terza è la finale prevista nel mese di settembre 2019 presso l’Antoniano di Bologna, dove vengono selezionati gli interpreti delle canzoni in gara al 62° Zecchino d’Oro.

La partecipazione è, come sempre, gratuita e riservata alle bambine e ai bambini che abbiano compiuto i 3 anni d’età all’atto dell’iscrizione e che non avranno compiuto 11 anni nell’anno in corso. L’audizione prevede l’esecuzione di una canzone a scelta tra 40 titoli del repertorio dello Zecchino d’Oro. Per ulteriori informazioni: segreteria@antoniano.it

Come iscriversi

Per iscriversi alle selezioni è necessario compilare un modulo online una corretta inserendo i dati del candidato o della candidata per poi scegliere la tappa più comoda.

Se per qualche motivo si potra più partecipare nella data scelta, è possibile cancellare l’iscrizione e farne una nuova, ma è possibile partecipare ad una sola tappa dello Zecchino d’Oro Casting Tour.

Una volta compilato il modulo, verrà inviata una mail di conferma con il riepilogo dell’iscrizione e qualche giorno prima della selezione un promemoria.