Brillamento ordigno bellico: l'8 aprile modifiche al traffico e alla circolazione

L'8 aprile dalle 8 alle 15, in vista dell’operazione di brillamento di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale, sarà necessario introdurre limitazioni alla viabilità privata e pubblica per tutta la durata dell'operazione che verrà avviata alle ore 8.30, fino a cessate esigenze, e comunque non prima delle ore 13.

Tutta la popolazione presente a qualsiasi titolo nelle vie e nei civici indicati e comunque anche in tutti gli immobili, strade, terreni o manufatti di qualsiasi genere, purché rientranti nella "danger zone", dovrà, entro le 8.15, allontanarsi dalla zona.



AUTOMOBILI. I percorsi alternativi consigliati nell’area interessata dall’operazione sono i seguenti:

- per chi proviene dalla zona est della città, si consiglia di percorrere viale Pietramellara, via Amendola, piazza dei Martiri, via Marconi (in cui verrà sospesa la ZTL), via Riva di Reno, via San Felice (in cui verrà sospesa la corsia telecontollata H24), piazza di Porta San Felice, via Saffi

- per chi proviene dalla zona ovest della città si consiglia di percorrere via Saffi, via Emilia Ponente, via Prati di Caprara, rotonda Granatieri di Sardegna, sottopasso Sabena, rotonda Battaglione Pistoia, via Terracini, rotonda Guidi, via Terracini, via Zanardi, via della Grazia, via Gagarin, via Gobetti, via Fioravanti, via Tibaldi, piazza dell'Unità, via Matteotti (in cui verrà sospesa la corsia telecontrollata H24), viale Pietramellara.

AUTOBUS. Anche le linee di trasporto urbano subiranno deviazioni :

- Linea 18 Direzione centro

… via Zanardi - via della Grazia - via Gagarin - via Gobetti - via Fioravanti - via Tibaldi - via Matteotti - viale Pietramellara - via Amendola - via Marconi - piazza Malpighi - piazza S.Francesco

Direzione Noce

… piazza Malpighi - via Marconi - via Amendola - viale Pietramellara - via Matteotti - piazza dell’Unità - via Bolognese - via Fioravanti - via Gobetti - via Gagarin - via della Grazia - via Zanardi …

- Linea 29. Non raggiunge il capolinea del parcheggio Tanari: la linea resta limitata nella zona di piazza dei Martiri.

- Linea 33

… via Amendola - via Marconi - via Lame - via Riva Reno - via S.Felice - viali di circonvallazione …

- Linea 86 Direzione centro

… via Saffi - via S.Felice - piazza Malpighi - piazza S.Francesco

Direzione Marullina

… via Lame - via Riva Reno - via S.Felice - via Saffi …

- Linea Aerobus BLQ Direzione Stazione Centrale

… via Saffi - via S.Felice - via Riva Reno - via Marconi - via dei Mille …

Direzione Aeroporto

... viale Pietramellara - via Amendola - via Marconi - via Lame - via Riva Reno - via S.Felice - via Saffi …

- Linee Extraurbane 671 e 826 Direzione Autostazione

… porta S.Felice - via S.Felice - via Riva Reno - via Marconi - via Amendola - viale Pietramellara …

Direzione periferia

… Viale Pietramellara - via Amendola - via Marconi - via Lame - via Riva Reno - via S.Felice – porta S.Felice …

TRENI. La circolazione dei treni nella stazione di superficie di Bologna Centrale sarà parzialmente sospesa, i treni regionali diretti o provenienti da Piacenza, Verona, Padova, Porretta e Vignola effettueranno fermate alternative con un servizio autobus di collegamento. La stazione sotterranea di Bologna invece non sarà interessata dai provvedimenti restrittivi, pertanto il traffico Alta Velocità non subirà modifiche.

AEREI. Saranno inoltre limitate per ragioni di sicurezza le operazioni di decollo e atterraggio sull'Aeroporto di Bologna. Durante le attività di disinnesco il Terminal Passeggeri rimarrà comunque sempre aperto e sarà raggiungibile tramite la viabilità ordinaria.