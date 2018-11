Lavori alle condotte Hera, cinque comuni senza acqua

Saranno cinque i Comuni della pianura bolognese che resteranno senz'acqua nella notte tra domani e mercoledì. Dalle 21.30 alle 6.30 Hera svolgerà infatti dei lavori per la riparazione di una condotta idrica in via Vietta a Bentivoglio e in via Olmo a San Pietro in Casale.

I Comuni in cui il servizio sarà sospeso, fa sapere la multiutility, saranno Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (compreso Altedo) e Baricella, a cui si aggiungerà la località Ca' de Fabbri nel Comune di Minerbio. In altri cinque Comuni, vale a dire Sala Bolognese, Castello d'Argile, Argelato, San Giorgio di Piano e Minerbio, i disagi saranno invece "limitati a una riduzione della pressione di erogazione, con probabile carenza idrica ai piani alti delle abitazioni".

Hera, scusandosi per il disagio, invita quindi i cittadini "a rifornirsi di acqua per le necessità primarie", assicurando che, se i lavori dovessero prolungarsi oltre l'orario indicato, "verranno portati dei sacchetti di acqua potabile". Infine, l'azienda avvisa che "al ripristino del servizio l'acqua potrà presentare una colorazione rossastra, che non è dannosa per la salute". (Red/ Dire)