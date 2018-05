Partenze in aereo, le regole per la sicurezza spiegate dal Marconi: 'Attenzione agli overboard'

Prendere l'aereo, ormai lo facciamo tutti con alta frequenza e regolarità, ma chissà perchè al momento dei controlli ci assalgono sempre dei dubbi su cosa e come possiamo portare con noi nel bagaglio a mano o in stiva. Il "ripasso" delle regole per la sicurezza lo facciamo insieme a Barbara Melotti, responsabile reparto qualità dell'Aeroporto Marconi di Bologna.

«I passeggeri vanno sempre in crisi sui liquidi»

"In effetti la cosa che mette più in crisi i passeggeri sono i liquidi. La regola per il bagaglio a mano consente di portarne con sè al massimo un litro, ma suddivisi in contenitori da massimo 100 ml ciascuno, sistemati in un sacchetto trasparente che viene solitamente fornito dagli aeroporti e che va sistemato nella vaschetta all'ingresso del nastro che va alle macchine radiogene.

Partenze e bagagli: cosa mettere o no in valigia quando si viaggia in aereo

"I dispositivi elettronici devono venire estratti e separati, così come si fa per il sacchetto dei liquidi di cui abbiamo già parlato. I telefoni cellulari possono essere tenuti all'intreno dello zaino o del del bagaglio a mano. Più i passeggeri sono informati su regole e procedure e più lo stress si riduce...Una nota sugli oggetti appuntiti, contundenti: forbicine, coltellini svizzeri, cacciavite e strumenti che magari si usano per lavoro (ricordiamo ancora le 'forbicione'di una sarta che non aveva pensato non potessero essere portate nel bagaglio a mano!). Quando degli oggetti vengono respinti o li si lascia negli appositi contenitori o, se si ha tempo, li si porta a qualche parente/amico che ci ha accompagnato. Per oggetti di valore, ecco si possono portare al deposito bagagli per poi ritirarli al rientro".

Ci sono delle eccezioni? "Ci sono due eccezioni: i medicinali e gli alimenti per bambini. I medicinali possono essere trasportati nella quantità necessaria per il viaggio con prescrizione medica e lo stesso vale per il baby-food".

A proposito di cibo...."Il problema sono sempre i liquidi: i tortellini sono ammessi insomma, ma la mozzarella con acqua no! La regola vale per quegli alimenti che possono essere equiparati ai liquidi come un formaggio particolarmente morbido per esempio".

Ma cosa succede agli oggetti che i passeggeri devono lasciare in aeroporto? "Le cose che non possono essere portate a bordo vengono raccolte e due volte alla settimana gli addetti della fondazione ANT vengono a ritirarli per poi essere rivenduti nei charity shop o consegnati a chi ne ha bisogno".

Barbara Melotti

Oggetti che fanno suscitare (ragionevolmente) dei dubbi? Occhio all'overboard

"Via libera agli ombrelli, attenzione invece alle batterie al litio che si possono trovare nei PC e nelle macchine fotografiche e che non possono essere messi in stiva, ma solo portati a mano. Il cavalletto della macchina fotografica? Bene nel bagaglio a mano, è concesso! Attenzione invece all'overboard, un oggetto molto particolare e di moda, ma che non può volare nè in stiva nè nel bagaglio a mano per un problema legato alle batterie. In generale se si hanno dei dubbi suggeriamo di chiedere sempre a noi, anche rapidamente sui social...".

I passeggeri sono collaborativi ai controlli o si infastidiscono? "Sono collaborativi e sanno che tutto è a beneficio della sicurezza. D'altronde è cambiato proprio il modo di volare e in ogni caso si sono velocizzate molte procedure anche grazie alla parte di servizi self che è possibile fare a casa, come anche la stampa della carta di imbarco".

Le regole per l'imbarco in sintesi:

Ai controlli ai varchi di accesso per la sala imbarchi per favorire e velocizzare le operazioni di controllo, il passeggero intanto deve presentarsi mostrando la carta d'imbarco.Durante i controlli vengono sottoposti al controllo radiogeno:

- Il passeggero, tramite Metal detector (se necessario si procede al controllo delle calzature);

- Il bagaglio a mano (se necessario si procede ad ispezione manuale del bagaglio);

- Tutti gli eventuali oggetti al seguito: accendini, anelli, bracciali, collane, orecchini, calcolatrici, carte di credito, cellulari, chiavi, cinture, orologi, portamonete, portafogli, porta biglietti da visita, giacche e cappotti. Per ragioni di sicurezza, è proibito portare con sé nel bagaglio a mano oggetti costituenti armi improprie (coltelli, forbici, lime).

Operazioni di controllo: semplici regole per controlli più rapidi:

- Esibire la carta di imbarco prima di accedere all’area.

- Depositare giacca, cappotto e soprabito nell’apposita vaschetta, separatamente dagli altri oggetti.

- Riporre tutti gli oggetti contenuti nelle tasche nella vaschetta per il controllo x-ray.

- Prima dei controlli dotarsi della busta trasparente per i liquidi.

- La busta (cm.20x18) dei liquidi (conf. Max 100ml) deve essere controllata separatamente dal bagaglio.

- Estrarre il computer portatile ed altri dispositivi elettronici per sottoporli al controllo separatamente dal bagaglio a mano.

- Far passare il bagaglio a mano nel controllo x-ray senza riporlo nella vaschetta.

- Passare attraverso il metal detector.

- Recuperare tutti gli effetti personali.

Sta per ripartire il progetto di alternanza scuola-lavoro in aeroporto: dunque ci saranno degli "angeli" a vegliare sul Marconi? "Per il quarto anno siamo felici di dare questa opportunità ai ragazzi dei licei linguistici e degli istituti aeronautici. Saranno 90 i ragazzi che lavoreranno con noi come Airport Angels e teniamo a dire che i ragazzi più meritevoli dello scorso anno hanno vinto una borsa di studio intercultura in Irlanda...Prima facciamo loro una formazione di 40 ore e poi esperienza ecco che si parte con l'esperienza sul campo con il presidio in vari punti dell'aeroporto: ai tornelli, a supporto degli utenti per le nuove tecnologie, alle linee di sicurezza e al check-in...".