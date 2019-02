Piena del Reno, richieste di risarcimento danni: come fare

A disposizione dei Comuni coinvolti dalla piena del Reno i moduli per avviare la ricognizione dei danni subìti dai cittadini e dai titolari di attività economiche e produttive. I moduli, predisposti dalla Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sono necessari per segnalare i danni registrati durante gli eventi meteorologici della prima settimana di febbraio 2019, ai fini della eventuale domanda di contributo, sono tre: quello relativo al patrimonio edilizio privato, quello per le attività economiche e produttive non agricole e quello per le attività produttive agricole.

Dall'8 febbraio sono in distribuzione, da parte degli agenti della Polizia Locale di Bologna, il modulo relativo ai danni subìti da privati ai cittadini residenti in via Giunio Bruto, al Quartiere Borgo Panigale-Reno, area tra le più colpite dalla piena. Nella zona coinvolta da oggi sono attivi anche i volontari dell’associazione “A tutta Birra”: anche loro aiuteranno la Polizia Locale nella distribuzione dei moduli a domicilio.

Come fare

I moduli si potranno ritirare a partire da lunedì 11 febbraio 2019 negli Urp dei due Quartieri coinvolti: Borgo Panigale-Reno (Urp di via Battindarno 123, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13; martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18), Navile zona Bolognina (Urp di via Fioravanti 16, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13; martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18) e Navile zona Lame (Urp di via Marco Polo 51, aperto il mercoledì dalle 8.30 alle 13). Inoltre per il ritiro dei moduli è disponibile anche uno sportello dedicato nella sede di Borgo Panigale del Quartiere Borgo Panigale-Reno, in via Marco Emilio Lepido 25/2: lo sportello è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13; martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30. I moduli sono scaricabili anche dal sito Iperbole del Comune di Bologna, a questo link.

I moduli vanno compilati e restituiti agli sportelli Urp entro venerdì 1 marzo 2019.

Qui i moduli:

Modulo danni attività produttive, eventi prima settimana di febbraio 2019

Modulo danni attività agricole, eventi prima settimana di febbraio 2019

Modulo danni patrimonio privato, eventi prima settimana di febbraio 2019

