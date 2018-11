Assistenza domiciliare: come trovarla a Bologna? si chiedono le famiglie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L’assistenza domiciliare ad anziani e disabili è oggi un tema scottante che tocca gran parte delle famiglie e non esiste una una risposta centrale e gli utenti devono cercare da soli l’operatore adatto alle proprie necessità. L’assistenza cercata può essere temporanea e specializzata con infermieri e fisioterapisti, di tipo socio sanitario svolta dagli operatori socio sanitari oppure generica e continuativa con assistenti familiari e badanti. E sono quasi un milione e mezzo in Italia gli operatori che offrono questi servizi. L’incontro tra domanda e offerta non è però facile e internet è il luogo in cui sempre più la popolazione cerca le risposte. Tra le varie opzioni il servizio offerto dalla piattaforma specializzata nell’assistenza domiciliare, OperatoriSalute.it, risponde proprio a queste esigenze perchè raccoglie i profili degli operatori e le loro caratteristiche e consente alle famiglie una ricerca a Bologna e provincia, selezionando poi l’operatore in base alla qualifica ed al prezzo 365 giorni all’anno. La responsabile Chiara Gomiselli ci dice “Offriamo questo servizio gratuitamente con l’obiettivo di creare la maggior piattaforma italiana rispondendo con professionalità e sicurezza al bisogno di assistenza socio-sanitaria professionale. E gli utenti che utilizzano la piattaforma con la loro soddisfazione ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta” OperatoriSalute.it info@operatorisalute.it Tel 392 6523447