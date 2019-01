Autobus Tper: regole e sanzioni, tutte le info

Anche quando si prende un autobus è bene conoscere le regole, rispettare gli altri cittadini e avere cura del veicolo, oltre che essere in regola con il titolo di viaggio. L'azienda di trasporto pubblico bolognese Tper prevede una serie di norme e comportamenti.

Le regole

- E' ancora valida l'abitudine di segnalare l'intenzione di salire, evitando così ai conducenti di effettuare fermate inutili.

- Come indica la segnaletica sulla carrozzeria, i passeggeri devono utilizzare le porte anteriori e posteriori per la salita e quella di mezza per la discesa.

- Non è possibile salire fuori fermata e quando la vettura è in movimento. Non bisognerebbe avvicinarsi all’autobus prima che questo sia fermo e con la porta di salita completamente aperta.

- Non è possibile occupare più di un posto a sedere.

- Meglio evitare di fermarsi vicino alle porte ed alle macchinette obliteratrici.

- Non è consentito sporgersi dai finestrini, gettare oggetti fuori dal mezzo e fumare.

- E' possibile rivolgersi al conducente per informazioni, senza però distrarlo dalle funzioni di guida, in modo da garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. I conducenti appuntano il tesserino di riconoscimento, e forniscono la propria matricola personale qualora sia richiesta.

- E' consentito usare i dispositivi di emergenza solo in caso di grave necessità, per motivi di sicurezza.

- Non è consentito trasportare materiale infiammabile, escluse le piccole quantità di uso comune confezionate secondo le norme di legge, armi cariche e non smontate (questa norma non si applica agli agenti di Forza Pubblica).

- Per i servizi che prevedono la bigliettazione in vettura l’utente potrà munirsi del titolo di viaggio anche a bordo, sempre all’inizio del viaggio. Il biglietto deve essere mantenuto integro e riconoscibile durante tutta la durata del viaggio.

- Dopo la convalida, è opportuno verificare l'esattezza della timbratura (data, orario, taglio sul titolo), e, in caso di errore, avvertire immediatamente il conducente del mezzo.

- Non è consentito, senza autorizzazione, distribuire, affiggere o esporre oggetti o stampe, esercitare commercio e vendere o offrire oggetti anche a scopo reclamistico; sui mezzi aziendali non è permessa alcuna forma di accattonaggio.

- Gli oggetti rinvenuti sulla vettura devono essere consegnati al conducente, rilasciando le proprie generalità; gli oggetti smarriti dai passeggeri vengono inviati ai competenti Uffici.

- Sulle tratte extraurbane fuori dai centri abitati, i viaggiatori seduti dovranno fare uso dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza), ove presenti sui veicoli.

- Evitare di chiedere all'autista di scendere fuori fermata, perché è consentito far scendere i passeggeri solo all'interno delle aree definite.

Trasporto bambini