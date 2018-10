Biglietto del bus extraurbano con lo smartphone, nuova versione dell'App Muver

Dopo alcuni mesi dalla sua entrata in funzione a Bologna per l’acquisto dei biglietti urbani, l’app Muver -che permette di comprare i biglietti dei bus Tper direttamente su internet- fa un altro passo.

In una nuova release, l'app aggiornata permetterà di acquistare anche i biglietti extraurbani, e pure i citypass. Non solo, con la stessa App si potranno comprare anche altri biglietti in altre città dell'Emilia Romagna.

Grazie alla tecnologia NFC, per ora solo su sistema Android, è facile ed intuitivo trasformare il proprio cellulare in una tessera di viaggio, acquistando i biglietti direttamente dall’app, conservandoli all’interno dello smartphone e validandoli all’occorrenza semplicemente accostando il proprio telefono alla validatrice a bordo dei mezzi, nel pieno rispetto della normativa sulla validazione obbligatoria, esattamente come ogni altro titolo di viaggio utilizzato oggi nel sistema regionale MiMuovo.

Muver funziona con dispositivi Android, dalla versione 4.4 in poi, dotati di tecnologia NFC. La 'svolta digitale' e la sfida della dematerializzazione dei titoli di viaggio è comunque ancora in corso e presto sono attese ulteriori novità, anche per dare risposta ai possessori di un telefono IOS. Al momento, infatti, per limiti imposti dal costruttore, non è possibile utilizzare Muver in ambiente Apple.

Ad oggi sono già 15.000 i titoli venduti nella sola città di Bologna dove Muver ha debuttato lo scorso aprile per i soli biglietti urbani a tempo.